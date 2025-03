L'entourage di Motta: "Scelte dettate da infortuni dei top, guardate alla difesa e all'età media"

Canovi, membro dell'entourage dell'allenatore della Juventus Thiago Motta, ha rilasciato Lo storico agente Dario, membro dell'entourage dell'allenatore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Telelombardia toccando anche il tema legato alla rosa a disposizione del tecnico a Torino:

“Douglas Luiz ha giocato poco non per scelta, ma perché ha avuto infortuni in serie. Gonzalez e Koopmeiners hanno saltato la preparazione. Motta avrà fatto i suoi errori, ma non ha mai avuto la difesa titolare e ha la seconda squadra più giovane del campionato. Le voci su altri allenatori per la panchina della Juve? Thiago pensa solo a lavorare e chiede ai giocatori di impegnarsi nel lavoro di tutti i giorni. Formazioni sempre diverse? Scelte dovute ai tanti infortuni. In ogni partita fa giocare chi merita”.