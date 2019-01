, con parole insolitamente chiare e dure per uno come lui, sempre disposto a parlare bene di tutti. Rileggere, per credere, a mente fredda quanto ha dichiarato martedì il dirigente incaricato dal fondo Elliott di ricostruire a livello tecnico il Milan, dopo la disastrosa gestione della coppia Fassone-Mirabelli. “Higuain – ha detto il brasiliano che come tale non può avere un debole per gli argentini – ha attraversato un momento un po’ così, ma adesso deve interromperlo e pedalare”. E ancora: “Si dice che l’ha chiamato quello e quell’altro e deve decidersi”., perché in quella sede, nel senso più letterale del termine visto che era la casa del Milan, si stava presentando ufficialmente il nuovo grande acquisto rossonero, il brasiliano, che proprio Leonardo aveva fortemente voluto. Così, invece, le prime speranze del nuovo numero 39, erede auspicato di Kakà, sono passate in secondo piano, perché la vetrina mediatica è stata comprensibilmente, e inaspettatamente, occupata dalle frecciate indirizzate a Higuain.Al di là del contesto inopportuno,. E non a caso, dopo averlo sempre difeso in precedenza, lo aveva abbracciato a lungo in campo.Ricordando che era stato proprio Leonardo a portarlo al Milan, ricevendo unanimi elogi,, scaricandolo ulteriormente a livello personale. E questa è la quarta mossa sbagliata,e il Milan in ogni caso non ne guadagna sicuramente. In ogni società esistono situazioni difficiliTanto per essere chiari, un caso del genere alla Juventus non si sarebbe verificato,E questo è il quinto e forse più importante errore, perché sabato c’è una sfida con eliminazione diretta a Genova, contro la Sampdoria, per incominciare una nuova corsa in coppa Italia.. Ma comunque vada tra una coppa e l’altra,, con vista sulla prossima, per il quale Higuain continuerà ad avere un ruolo importante.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com