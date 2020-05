. In Francia sottolineano come i contatti trae la proprietà rossonera siano ripartiti in vista della prossima sessione di mercato, soprattutto per gli interessi delche ha messo gli occhi sui gioielli del- Uno su tutti,. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de L'Equipe,, arrivato la scorsa estate dal Real Madrid per 20 milioni di euro: la risposta del club milanese è stata chiara,. Scenario, evidenzia il quotidiano transalpino, non sgradito ai parigini, che nel 2021 vedranno scadere il contratto di- I discorsi però non riguardano solo la difesa ma anche la porta, perché seè un vecchio pallino, la nuova occasione si chiama. Leonardo infatti non è al momento intenzionato a riscattaredal Siviglia e cerca una soluzione low cost per affiancare Keylor Navas come secondo: Reina difficilmente resterà all'e ha ancora un anno di contratto con il Milan, che vedrebbe di buon occhio la possibilità di risparmiare i 3 milioni di euro netti d'ingaggio del portiere spagnolo, che a fine agosto compirà 38 anni. E non solo, perché qualora Gigio dovesse effettivamente lasciare in estate, i rossoneri potrebbero cogliere l'occasione Reina per intavolare nuovi discorsi con il PSG per il prestito di, oggi al Real Madrid. L'incastro è possibile:- Dopo la notizia de L'Equipe, è arrivato il commento dell'agente di Theo e Reinaa Footmercato: "Non ci sono stati contatti col PSG, non ci ha chiamato nessuno. Reina ha un anno di contratto con il Milan ma nessuno ha offerto nulla. Il Milan vuole che torni e dovrà tornare. Se qualcuno chiamerà, ne discuteremo. Per quanto riguarda Theo, si sono fatte avanti molte squadre ma non c'è nulla di concreto. Se l'interesse diventerà concreto, rifletteremo".