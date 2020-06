"Sì, siamo arrivati alla fine". Leonardo non lascia più dubbi sul futuro di Edinson Cavani e Thiago Silva: lasceranno il PSG, ora o al più tardi ad agosto. Il ds dei parigini ufficializza di fatto la partenza dei due esperti giocatori in scadenza di contratto, in un'intervista concessa a Journal du Dimanche: "Siamo arrivati alla fine. L'idea è di proseguire la collaborazione con loro fino ad agosto (per terminare la Champions League, ndr), ma come si possa fare non è ancora chiaro".



INTER E MILAN... - Parole che hanno fatto drizzare le antenne ai vari club sulle tracce dei due giocatori, anche in Italia. Cavani è uno dei nomi valutati dall'Inter per l'attacco: lo ha confermato recentemente anche Marotta ("È una delle opportunità, è oggetto di monitoraggio essendo un calciatore in scadenza"), pur sottolineando come non si tratti per il momento di una prima scelta per i nerazzurri (sul Matador forte l'interesse dell'Atletico Madrid). Discorso analogo per quanto riguarda Thiago Silva e il Milan: il brasiliano si è offerto ai rossoneri, ma il ritorno è un'ipotesi estremamente complicata, quasi impercorribile per questioni anagrafiche e di ingaggio, con l'Everton di Ancelotti e il Wolverhampton che restano due soluzioni più concrete.



E LA JUVE... - Non solo Cavani e Thiago Silva però, Leonardo ha confermato che il PSG non ha intenzione di rinnovare neanche i contratti di Eric Maxim Choupo-Moting, Layvin Kurzawa e soprattutto Thomas Meunier: i due terzini, in particolare il belga, sono stati proposti a più riprese alla Juventus.