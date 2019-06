Il ritorno di Leonardo al Paris Saint-Germain può influenzare anche il mercato in entrata della Juventus. Il dirigente ex Milan è sempre più vicino al club campione di Francia. E ha già le idee chiare per quanto riguarda la campagna acquisti. Con un nome su tutti: Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United ha già manifestato la volontà di cambiare aria e su di lui stanno lavorando Juventus e Real Madrid, ma secondo Le10Sport gli ottimi rapporti tra Leonardo e Mino Raiola possono agevolare il sorpasso del PSG.