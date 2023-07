Intervistato da L'Equipe l'ex direttore generale e ds del Paris Saint Germain, colui che portò a Parigi Kylian Mbappè strappandolo al Monaco, è tornato a parlare proprio del futuro della stella del PSG e delle sue ultime uscite che stanno mettendo in cattiva luce il club e creando un clima di grande tensione all'interno dello spogliatoio.



VIA DA PARIGI! - E Leonardo entra a gamba tesa sull'attaccante 24enne, confermano a mezzo stampa che il suo tempo a Parigi è finito: "Per il bene del PSG, penso che sia giunto il momento per Mbappé di andarsene, non importa come. Il Paris-Saint-Germain esisteva prima di Kylian Mbappé ed esisterà dopo di lui".



NON È UN LEADER - "Con il suo comportamento negli ultimi due anni, Mbappé dimostra di non essere ancora un giocatore in grado di guidare davvero una squadra. È un grande giocatore, non un leader. È un grande marcatore, non una persona creativa. È difficile costruire una squadra attorno a lui".