Amadou Diawara è stato un obiettivo concreto negli ultimi giorni di mercato per il Milan. Un'idea nata da Leonardo, alla ricerca di centrocampisti dalla Serie A e di prospettiva per fare un tentativo in prestito con diritto di riscatto: proprio con questa formula, Leo ha provato il colpo grosso per il guineano classe '97 del Napoli che non ha trovato fin qui molto spazio nelle gerarchie di Ancelotti. Da qui è nata l'opportunità, una proposta in prestito oneroso con diritto di riscatto anche fino a 30 milioni di euro in vista di giugno, con opportunità anche di 18 mesi in rossonero.



SEGNALI E FRENATA - La frenata del Napoli è stata immediata: de Laurentiis ha rifiutato subito la proposta, no al prestito né alla cessione definitiva di Diawara proprio perché in bilico le situazioni di Allan e Hamsik, ma anche perché la volontà del club è di dare molto più spazio al guineano da qui a fine stagione. Con l'età che avanza per i leader di questa squadra, da Callejon ad Hamsik passando per Albiol, Diawara è considerato uno dei giovani su cui ricostruire la spina dorsale del Napoli. Il Milan ne ha preso atto, ma Leonardo rimane un grande estimatore di Diawara e lo ha ribadito ai suoi agenti anche negli ultimi giorni. Insomma, il radar rossonero resta acceso se la situazione di Amadou dovesse cambiare da qui a luglio. E Diawara gradisce. Con il Napoli che per adesso non ha alcuna intenzione di liberarlo.