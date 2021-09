Leonardo torna a parlare di Mbappé sul calciomercato. Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain ha dichiarato a Canal +: "L'unica offerta che abbiamo ricevuto per il nostro attaccante è quella del Real Madrid, che abbiamo rifiutato perché non era abbastanza buona per noi visto che era inferiore rispetto alla cifra che lo avevamo pagato. Poi non ci è piaciuto il comportamento del club spagnolo, che ha aspettato l'ultimo giorno di mercato per farci un'offerta".



"Il suo contratto scade a giugno? Non abbiamo mai pensato di venderlo, non lo vedo andare via da qui a fine stagione e non immaginiamo il nostro futuro senza di lui".