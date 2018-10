Obiettivo Champions League, ma senza che diventi un'ossessione per il Milan. E' Leonardo a confermare la missione dei rossoneri, a margine dell'evento del Golden Foot a Montecarlo: "Per un club come il Milan l'obiettivo non può che essere il ritorno nell'Europa che conta e pensiamo di avere una struttura idonea a raggiungere questo traguardo, ma non dobbiamo fare l'errore di trasformarlo in un'ossessione. Ora siamo a tre punti dal quarto posto con una gara da recuperare, quindi perfettamente in media con le nostre ambizioni".



GATTUSO - "Lui in discussione? Le voci sul conto di Rino provengono da fonti esterne al nostro ambiente e, per quello che ci riguarda, sono da considerarsi infondate: per questo non abbiamo ritenuto di doverle smentire, Gattuso sa di godere del pieno sostegno di società e gruppo".



MODULO - "Due punte? Durante una stagione, con una squadra in costruzione, può succedere di tutto. Gattuso fa le sue scelte e ogni momento è diverso, si cerca la medicina per vincere. Sapevamo fin dall'inizio che la squadra potesse offrire più varianti, abbiamo giocatori capaci di fare tanti ruoli come Castillejo e Borini".