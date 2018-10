"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. Maglia del suo, numero 10, braccia aperte e indici esultanti, come tante, tantissime volte si è visto fare sul prato di, 88 anni di storia, Marcose ToninoNascimento de Araujo non è molto attivo su Instagram e sui social in generale: 7 foto in due anni, un po' di, un po' di passato, un po' di amore e qualche amico; niente, niente, niente calcio italiano.- Lo rivela il suo nickname:. Sì, perché non posta, ma osserva; non fa selfie, ma segue; non concede duckface, ma lavora.Tra i quali c'è Lucas, prossimo rinforzo del. "La trattativa non è ancora chiusa, c'è un accordo di base col. Aspettiamo gennaio. Lo seguo su Instagram? Non posto niente sui social, sono lì per curiosare.Oltre a quelli della rosa rossonera, quelli in prestito come, gli ex come, Leo compare tra i follower di Ivan, di, di, di Philippe, di Alessandroe di Lukauno che è stato vicino all'Inter ma che è tifoso rossonero. Tutti sotto gli occhi attenti dello "stalker del mercato", quello che non posta ma osserva, quello che se convinto compra.@AngeTaglieri88