. Giornata di incontri a Milano, nel quartier generale bianconero (Palazzo Parigi) e non solo, per risolvere, direttore sportivo della Juventus,, nuovo direttore dell’area tecnico-sportiva del Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport,il Milan ha ribadito la- La Juventus, però, vuole riuscire aa breve. La società bianconera è intenzionata dunque a impostare l’affare Bonucci col Pipita, mentre il Milan è più freddo sull’idea:, ago della bilancia nell’intera trattativa con la Juve. Da qui, Alessandro Lucci,. Stesso discorso per, agente di Caldara, che ha incontrato in giornata Leonardo e Paratici.- Riso sul piatto ha anche la, obiettivo per la difesa dei Blues viste le difficoltà per Daniele Rugani. La volontà della Juve è di trattenere l’ex Atalanta, ma tutto dipenderà dall’entità delle offerte. Il Chelsea tramitegià nelle prossime ore - secondo quanto appreso da calciomercato.com - presenterà a Paratici. Contatti continui tra tutte le parti in causa: Milan e Juve lavorano per il ritorno di Bonucci in bianconero, i rossoneri vogliono Caldara, la Juve vuole inserire nell’operazione anche Higuain. E intanto c’è il Chelsea, pronto a inserirsi per il Pipita e uno tra Rugani e Caldara.