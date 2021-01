Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha rilasciato un'intervista France Football e ha fatto il punto sui temi più caldi del mercato. Sui rinnovi di Neymar e Mbappé: "Spero che siano convinti. Oggi il PSG è un buon posto per un giocatore ambizioso e di altissimo livello. Non ci resta che trovare un'intesa che abbracci i loro desideri, le loro esigenze, le nostre aspettative e i nostri mezzi. Non dobbiamo implorare nessuno: chi vuole davvero restare, rimarrà. Parliamo spesso e ho buone sensazioni".



Su Messi: "Grandi giocatori come Messi saranno sempre nella lista dei desideri del PSG. Ma questo ovviamente non è il momento per parlarne, o per sognarlo. Siamo seduti al grande tavolo di chi segue da vicino gli sviluppi della vicenda. Anzi no, non siamo ancora seduti, ma la nostra sedia è riservata, nel caso... Quattro mesi nel calcio sono un'eternità, soprattutto durante questo periodo".