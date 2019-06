Il Milan è alle spalle, ora Leonardo guarda già al futuro che sarà un ritorno al passato: di nuovo all'ombra della Tour Eiffel, di nuovo a Parigi. Secondo quanto riferito dall'emittente transalpina RMC Sport infatti, è questione di ore per il ritorno del brasiliano al Paris Saint-Germain, un ritorno fortemente voluto da Nasser Al-Khelaifi.



ACCORDO A UN PASSO - Trattativa portata avanti dal numero uno del PSG in persona e accordo ormai a un passo, con gli ultimi dettagli che vanno definendosi in vista dell'annuncio che dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana. Per Leonardo è pronto un doppio ruolo: incarico da direttore sportivo al posto di Antero Henrique, ormai ai saluti, e da presidente delegato. Il brasiliano, riferisce RMC, avrebbe già iniziato anche le prime manovre per il prossimo mercato. Dopo i rossoneri pronta una nuova avventura dirigenziale: Leonardo è a un passo dal PSG.