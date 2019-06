. Meno di un mese fa era alla guida del Milan, il suo ritorno al Paris Saint-Germain ha cambiato le carte in tavola per l'in maniera determinante. Sì, perché il PSG aveva praticamente chiuso l'acquisto del difensore olandese classe '99: accordo totale con l'Ajax, intesa sulle commissioni dell'agente e il sì del giocatore pronto. Non fosse che, una mossa che ha inevitabilmente modificato accordi, patti e cifre dell'affare de Ligt., contava di aver chiuso col Paris e si è ritrovato un cambiamento di condizioni repentino.- Attenzione: il PSG rimane fortissimo su de Ligt, Leonardo lo vuole ma cambiare ds significa anche ritoccare gli accordi., incontri e contatti in corso. Ma nel frattempo - tra le tensioni sull'asse PSG-Raiola - c'è stato il blitz di Fabio Paratici. Filo diretto con Raiola stesso e ovviamente Pavel Nedved,netti per de Ligt, con potenziali bonus. Più risparmierà la Juve sul cartellino del centrale, più restituirà a Matthijs spostando quei soldi sullo stipendio. Insomma, un'irruzione convinta cui il giocatore ha aperto, anche dopo quel corteggiamento di Cristiano Ronaldo dopo Portogallo-Olanda. Ora si entra nel vivo, si ragiona su cifre e dettagli,. Il PSG non molla, il Barça è sullo sfondo, mai escludere colpi di scena. La corsa è aperta, Paratici c'è. Eccome.