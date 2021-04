Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Bayern Monaco, nell'andata dei quarti di finale di Champions League, toccando anche i temi inerenti al mercato: "I rinnovi di Mbappé e Neymar? Penso che ci saranno notizie presto e che ci renderanno tutti felici. Ma parliamo della vittoria di oggi in Champions, poi affronteremo, non troppo in là, gli argomenti, entrando nel concreto".



SU DONNARUMMA - "Keylor è un bel portiere. Donnarumma? Ma questa non è la trasmissione sulla Champions League? Sembra quella sul mercato..." rispondendo a Gianluca Di Marzio, invocando l'intervento di Anna Billò, conduttrice e moglie di Leonardo, dallo studio.