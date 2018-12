. Veniamo alla prima., meglio se con un risultato rotondo, ma soprattutto dopo una prestazione convincente. La società conferma il tecnico, ma qui viene naturale una domanda.La Società insomma dovrebbe comunicare la totale fiducia nel suo tecnico fino alla fine della stagione, lasciandolo lavorare, con la speranza di recuperare giocatori e almeno il quarto posto in classifica., come ovviamente anche se i rossoneri non battessero la Spal. Difficile capire chi potrebbe sostituire l'attuale allenatore, ma soprattutto non sembra certo che la Società abbia già individuato la figura più adatta per guidare il Milan per i prossimi mesi o i prossimi anni.Insomma troppe e insopportabili ipotesi. Nulla appare certo in questa situazione troppo confusa. I nomi apparsi fino ad ora mi sembrano tutti, per un verso o per l'altro, improbabili sia come traghettatori che come tecnici per il futuro Milan.è fuori dai giochi da troppo tempo.non è mai stato contattato.pare non interessi.è reduce da una esperienza nefasta nel Monaco, esonerato con i monegaschi ultimi nel girone di Champions League e in zona retrocessione in Ligue 1.non appare la figura più adatta in una situazione così intricata., da qualche settimana neo Direttore Sportivo. Non sembra facilmente immaginabile il suo ritorno in panchina per qualche mese.