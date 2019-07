Dopo le dichiarazioni su De Ligt, Donnarumma, Neymar e Koulibaly, Leonardo è tornato a parlare e a spaventare i tifosi del Paris Saint-Germain. Il ds dei parigini, in un'intervista a Le Parisien, ha dichiarato: "Mbappè? Non faccio promesse senza la certezza che le rispetterò. E' molto importante per il club, non è una questione aperta. E' tornato ad allenarsi con un atteggiamento super positivo, con il sorriso. La gente lo ama molto, è importante avere un giocatore come lui in squadra. Non è necessario rinnovargli il contratto, non faccio mai promesse per due motivi. Il primo è che non decido tutto io, il secondo è che non posso fare promesse che magari non rispetterò".