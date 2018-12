Milan, tutti i retroscena su Ibrahimovic: fate le vostre domande sul mercato a Daniele Longo Pubblicato da Calciomercato.com su Lunedì 10 dicembre 2018

"Ibrahimovic non tornerà al Milan. Sarebbe stata una bella storia, ma non accadrà. Resterà ai Los Angeles Galaxy. Ci avevamo pensato e anche lui ci pensava, ma alla fine non si farà".Ma cosa ha portato a questa conclusione? Tutti i retroscena nel nostro approfondimento video: