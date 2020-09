"Tutte le squadre hanno casi positivi (al Covid-19) , ma i casi positivi a Parigi , è uno scandalo" , ha detto seccato il leader. Quello che abbiamo visto sono giocatori che stanno insieme alle loro mogli e ai loro figli. Sono strettamente legato alla disciplina, al lavoro, al campo. Se dobbiamo colpire i giocatori perché si sono comportati in modi che potevano portare danno all'atleta, ok, ma tutti i calciatori sono andati a Ibiza, anche quelli del Bayern".“Per me il problema di fondo è organizzare la prima giornata di Ligue 1 lo stesso weekend della finale di Champions League. Non era un'idea ottimista nei nostri confronti... ecco. Tutti gli altri campionati inizieranno il 12-13 o il 18. La Bundesliga ha tenuto il programma perfetto. Abbiamo trascorso quattro mesi e mezzo senza una partita ufficiale e diciamo che non è stato organizzato il tutto per aiutarci...""Tutti i club hanno bisogno di vendere per comprare e va ricordato c'è anche il fair play finanziario Sì, anche noi dobbiamo far uscire i giocatori in esubero cercando di monetizzare. Abbiamo già investito in Icardi, ed è stato un grande investimento. Ora dobbiamo pensare ad essere un po' più "creativi".' - "Mbappé ha chiesto innesti? Kylian lo dice perché sa che pensiamo la stessa cosa. Siamo sempre stati ambiziosi, ma oggi, prima di fare un passo, dobbiamo vedere come farlo"."Con Tuchel la situazione è molto chiara, ha fatto qualcosa di fantastico, la migliore stagione del storia del club. Il momento in cui siamo è molto difficile e per questo avremo tempo per parlare. Ha ancora dieci mesi di contratto, è normale che la gente dica che non l'ho scelto perché era lì già prima del mio arrivo, ma ho avuto la possibilità di tenerlo e no, non ho mai contattato Allegri".