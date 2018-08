Il direttore sportivo del Pescara Luca Leone ha così parlato a Rete 8: “Siamo partiti un po’ contratti i primi 20 minuti con le squadre che si studiavano - riporta Pescarasport24.it - poi per il 60% abbiamo fatto la partita ed il risultato è ampiamente meritato. Abbiamo preso un gol da fallo laterale d’attacco, serve più attenzione. Scamacca? La verità è che il mercato è chiuso, era un giocatore che volevamo all’inizio e poi non lo abbiamo più trattato. Cocco ha fatto un inizio convincente e non volevamo sconvolgere gli equilibri della squadra. Svincolati in arrivo? Assolutamente no. Stravedo per Marilungo, ma non è una questione di ingaggio. La rosa al momento è completa e abbiamo deciso di non intervenire”.