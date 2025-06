L'Equipe - Juventus, il Chelsea vuole Kolo Muani: contatti con il PSG. Attenzione anche al Manchester United

è partito nel migliore dei modi: due goal nel 5-0 dei bianconeri sull'Al-Ain. Un segnale incoraggiante per il francese, che il Paris Saint-Germain ha concesso in prestito alla squadra di Igor Tudor anche per tutta la durata della competizione. E poi?Stando a quanto riporta L'Equipe, due club inglesi si sono interessate a Kolo Muani.. I blues si sono già mossi in modo concreto,mentre i Red Devils hanno mostrato interesse, ma in modo più superficiale per il momento. La differenza, in caso di affondo da parte del club di Londra, potrebbe essere giocata dalla formula, con il Chelsea che avrebbe la disponibilità economica

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissioneLa volontà della Juventus è chiara:Il calciatore non fa più parte del progetto tecnico del PSG e farà il possibile per trattenere l'attaccante, arrivato in prestito secco a gennaio.l francesi - stando alle parole del direttore generale- hannno aperto al prestito: "Abbiamo parlato con il PSG per il Mondiale, per dopo invece. Il PSG non ha chiuso al prestito e il giocatore è propenso".

Il calciatore, intanto, a Torino sta bene, anche se non ha ancora preso un decisione sul suo futuro.anche se molto dipenderà dal PSG, proprietario del cartellino, e da eventuali affondi dalla Premier. Intorno al classe '98 si prospetta un'estate calda, mentre lui rimane concentrato a fare bene al Mondiale per Club dopo l'ottimo esordio.