In Serie C il Potenza annuncia l'ingaggio di Franco Lerda come nuovo allenatore della prima squadra. L'ex tecnico di Pescara, Torino, Lecce e Crotone arriva dopo l'ultima sconfitta in casa con la Turris.



Insieme a lui collaboreranno l'allenatore in seconda Mattia Lerda, i preparatori atletici Roberto De Luce e Domenico Bronzi, l'allenatore Pietro De Giorgio, già ex calciatore del nuovo tecnico rossoblù, e il preparatore dei portieri Alessandro Greco.