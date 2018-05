Il Paris Saint Germain domina in lungo e in largo la finale di Coppa di Francia, rispetta apertamente il pronostico che la vedeva favorita e trionfa per 2-0 allo Stade de France anche contro il Les Herbiers, squadra di terza divisione arrivata in finale inseguendo un piccolo sogno. Un sogno infranto dal club parigino che dal primo al 90esimo minuto costruendo numerose palle gol, avendo all'attivo uno score di 28 tiri in porta a 5, cogliendo tre pali, ma chiudendo soltanto con i gol di Lo Celso e il rigore trasformato da Cavani a tabellino. Dopo la vittoria del titolo in Ligue 1 e i trionfi in Supercoppa e Coupe de la Ligue il PSG fa l'ein plein dei titoli di Francia vincendo la Coppa per la 12esima volta nella propria storia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Les Herbiers: Pichot, Marie, Pagerie, Fofana, Dequaire,; Flochon, Eickmayer, Germann, Bonguongui; Vanbaleghem, Rocheteau.

PSG: Trapp; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Berchice; Thiago Motta, Lo Celos, Rabiot; Mbappè, Cavani, Di Maria.



PRIMO TEMPO

2' - Flochon aggancia in profondità e prova subito il tiro, ma viene contratto in angolo.

6' - Palo del PSG - Mbappè dilaga sulla destra crossa a centro area, ma trova la respinta della difesa. Arriva in corsa Lo Celso che di mancino colpisce in pieno il palo.

8' - Lancio profondo di Thiago Motta per Mbappè che di prima calcia ad incrociare e colpisce nuovamente il palo.

19' - Domina il PSG e questa volta è Di Maria a sovrastare di testa tutta la difesa de Les Herbiers ma colpisce a lato di poco.

20' - Terzo palo del PSG ancora con Lo Celso che stavolta prova il sinistro a giro dal vertice dell'area trovando soltanto l'esterno del montante.

26' GOL - Ancora Lo Celso, ma questa volta il centrocampista non sbaglia la mira e trova l'angolino basso alla destra del portiere con un sinistro a giro dal limite.

35' - Dani Alves! Punizione calciata dai 33 metri finisce alta di un soffio.

40' - Lancio per Mbappè che di testa mette a lato di poco.



SECONDO TEMPO

48' - Ci prova il Les Herbiers, ma il destro di Flochon finisce altissimo.

50' - Uno-due di tacco fra Cavani e Mbappè con il Matador che in area piccola calcia di piatto e si fa parare il rasoterra da Pichot.

51' GOL ANNULLATO - Marquinhos segna sugli sviluppo del calcio d'angolo, ma il gol viene annullato con il Var per il tocco di mano del difensore.

54' - Ancora Cavani prova a calciare al volo di prima su cross dalla destra di Mbappè, ma la prima conclusione è respinta d'istinto dal portiere che si salva ancora.

64' - Di Maria ci prova da lontano ma trova un altro intervento prodigioso di Pichot.

68' - Mbappè dribbla nello stretto dal limite e calcia a giro ma la difesa devia in angolo.

70' - Clamorosa occasione divorata da Mbappè che non riesce a ribadire in rete a porta vuota dopo un tacco mancato da Cavani in area piccola che aveva mandato fuori tempo il portiere.

73' RIGORE PSG - Palla centrale di Di Maria per Cavani che rompe la trappola del fuorigioco, salta Pichot che lo stende in area. E' rigore e giallo per il portiere.

74' GOL - Cavani dal dischetto angola bene il destro e non lascia scampo al portiere.

88' - Prima vera parata di Trapp che è costretto all'intervento su un destro forte e angolato di Diacko Fofana.