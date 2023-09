Nella nostra GALLERY trovate 11 talenti Under-20 su cui puntare

. Pablo Martin Páez Gavira, meglio noto come, contro l'Osasuna ha tagliato un traguardo storico per precocità ma non solo, ha dato un ulteriore segnale al mondo calcistico: credere di più nei giovani è un must per uno sport che vuole diventare più sostenibile e non farsi schiacciare dal peso dei soldi sauditi e non. I blaugrana da questo punto di vista sono tradizionalmente attivi, tanti i giovani lanciati con coraggio dai culé nel corso degli anni, ma come il Barça ci sono tanti esempi in Europa: l'Ajax ad esempio, ma anche più recentemente in Premier League tre classe 2004 (ed, quest'ultimo ora infortunato) hanno fatto le fortune deldi De Zerbi, pronto a a inserire nel contesto anchearrivato dal Lille. E in Italia?- La Serie A fa decisamente più fatica da questo punto di vista, al punto da spedire altrove - anche per esigenze di bilancio - talenti che potrebbero fare il grande salto in casa (ad esempio Casadei). Eppure sono diversi i profili che ogni stagione si affacciano con ambizione alle Prime Squadre e anche quest'anno non mancano. Concentrandosi sugli Under-20, prendendo dunque in considerazione solo giocatori nati dal 2004 in avanti, si trovano diversi giovani sui quali le squadre del massimo campionato possono puntare. Qualcuno ha già mosso con successo i primi passi come(promosso in Italia Under-21 dopo l'infortunio di Udogie), altri si sono intravisti nel finale della scorsa stagione o nelle amichevoli estive e altri ancora aspettano l'occasione di mettersi in mostra con continuità.