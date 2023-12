Quattro gol realizzati, 12 punti conquistati: una media da cecchino, considerando che si tratta di un difensore, il cui primo compito è quello di evitare che gli altri facciano gol e non realizzarli. L'ultimo ieri, allo Stadio Iacovone, nella sfida vinta dal suo Taranto per 1-0 contro il Monopoli: altra rete decisiva, 5° posto a quota 29 punti in classifica e piena zona palyoff per i pugliesi, che ringraziano lui. Proprio lui, Matias Antonini Lui, che sotto l'egida di Eziolino Capuano, sta facendo sognare il Delfino: eppure la carriera del centrale brasiliano classe 1998 sembrava in netto calo, dopo gli esordi in patria al Gremio e le giovanili in Italia tra Inter e Cagliari, senza rispettare le attese.







@AleDigio89