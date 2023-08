Nelle manovre di rafforzamento della difesa, la Fiorentina aveva sondato anche il nome di Petar Stojanovic, difensore dell'Empoli, capace di fare il terzino destro. La società viola aveva individuato in lui il perfetto vice Dodò. Poi, l'esplosione di Kayode e la splendida prestazione di Genova ha fatto ricredere la Fiorentina. Per questo motivo, come riporta Sky Sport, Stojanovic diventerà un nuovo difensore della Sampdoria che potrebbe inviare Bereszynski in Toscana.