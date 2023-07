“Braithwaite è scappato e non risponde al telefono". Così si è espresso qualche giorno fa Fran Garagarza, direttore sportivo dell'Espanyol, in merito al caso Martin Braithwaite. L'ex Barcellona, dopo esserci inizialmente aggregato alla squadra per il ritiro pre-campionato, si è rifiutato di giocare in amichevole e ha lasciato senza permesso Marbella, sede della preparazione dei catalani.



La situazione è abbastanza chiara: l'attaccante danese non vuole rimanere in Catalogna dopo la retrocessione in Segunda Division, mentre il club resta fermo sulla sua posizione e vuole tenerlo. In un'intervista a TV3, l'allenatore Luis Garcia non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Ha perso fiducia nell'Espanyol e vuole andare via", aggiungendo che il giocatore va incontro a "una sanzione molto severa da parte della società".