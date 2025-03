L'estate di Inter e Juventus: quanto possono riposare tra la finale del Mondiale per Club e la Serie A 2025/26

Perquella del 2025 non sarà senza dubbio un'estate come le altre, con nerazzurri e bianconeri che saranno le due formazioni impegnate a tenere alto il nome dell'Italia negli Stati Uniti al Mondiale per Club, il primo a 32 squadre - 31 al momento dopo l'esclusione del Club Leon in cui milita James Rodriguez, a causa delle norme sulla multiproprietà (il sodalizio messicano è infatti di proprietà del Gruppo Pachuca, insieme proprio al Pachuca). Sia meneghini che piemontesi dunque, non potranno sfruttare appieno il periodo di riposo normalmente concesso alle formazioni di Serie A, tra una stagione e l'altra.

Prima giornata

- Il massimo campionato italiano 2024/25 terminerà nel weekend tra il 24 e il 25 maggio, con l'Inter che sarà impegnata in trasferta sul campo del Como mentre la Juventus se la vedrà contro il Venezia, sempre in trasferta. Considerando dunque il 25 maggio come ultimo giorno di gare per le due formazioni in questa Serie A,(in programma il 17 di giugno a Los Angeles);(che li vedrà impegnati all'esordio contro gli emiratini dell'Al Ain a Washington). Di seguito tutti e tre gli impegni di Inter e Juventus nei gironi del Mondiale per Club 2025:INTER-Monterrey – 17 giugno a Los Angeles

Seconda giornata

Terza giornata

Al Ain-JUVENTUS – 18 giugno a WashingtonINTER-Urawa Red Diamonds – 21 giugno a SeattleJUVENTUS-Wydad – 22 giugno a PhiladelphiaINTER-River Plate – 25 giugno a SeattleJUVENTUS-Man City – 26 giugno a Orando, con l'atto finale in programma al MetLife Stadium in New Jersey;, posticipando di fatto di una settimana l'inizio del campionato - rispetto a quello in corso. Conferma che è arrivata dallo stesso, Presidente della Lega Serie A: "L'inizio della Serie A sarà il 23-24 agosto per evitare il calcio a Ferragosto. Non abbiamo fissato la data ma possiamo anticipare che al 99% l’inizio sarà in quel weekend". Dunque, nell'eventualità in cui Inter o Juventus dovessero raggiungere la finale del Mondiale per Club, poi, senza dimenticarsi che anche l'estate del 2026 sarà piena di impegni, con il primo Mondiale a 48 nazionali (e non 32) che si giocherà tra USA, Messico e Canada dall'11 giugno al 19 luglio 2026.