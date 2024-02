L'esterno olandese Promes nei guai: condannato a 6 anni di galera per traffico di droga

L'esterno olandese Quincy Promes, classe 1992 di proprietà dello Spartak Mosca, è stato condannato a 6 anni di carcere per traffico di cocaina: secondo quanto emerge dai Paesi Bassi, Promes avrebbe ne fatto entrare illegalmente più di una tonnellata, fatto per cui erano stati chiesti 9 anni da parte del tribunale di Amsterdam. l'ex Ajax, che in passato era stato anche indagato per il tentato omicidio del cugino, ha sempre negato tutto e adesso si sta muovendo per ottenere la cittadinanza russa e non rientrare mai più nella sua terra natia fino a quando non verrà emesso un mandato di estradizione da Mosca.