Milan o Paris Saint-Germain. Renato Sanches lascerà il Lille, nel suo futuro ci saranno o i parigini o i rossoneri. Lo ha confermato il presidente de Les Dogues Olivier Létang a margine della conferenza stampa di presentazione di Mohamed Bayo: "Renato ha due belle possibilità, su di lui ci sono due grandi club. E' ancora con noi perchè non c'è ancora accordo con i club. Posso dire che Renato Sanches partirà, ma non so quale squadra sceglierà. Andrà a Parigi o Milano. Non posso dire altro".



48 ORE - Secondo L'Equipe il centrocampista portoghese avrebbe mandato un ultimatum al PSG: se non proveranno a chiudere la trattativa con il Lille nel giro di 48 ore, accetterà l’offerta del Milan. Che ha presentato al club francese una proposta da 15 milioni di euro complessiva di bonus.