Sì, perché la materia del contendere potrebbe essere più complessa e interessante, ma alla fine molto spesso si ritorna sempre lì. C'è chi la pensa alla Max e chi non alla Max, così le sfumature nel mezzo - più interessanti e potenzialmente diffuse, ma meno di impatto - si perdono e si ritorna sempre sulla stessa strada. C'è un costante dibattito, ma c'è anche un eterno paradosso: vincere basta? Asciugando: sì, per gli AllegriIn, perché il risultato va oltre tutto, no per gli AllegriOut, perché serve anche un certo tipo di prestazione o i tre punti avranno un sapore diverso e tutto ciò non potrà durare nel tempo. E questo partito sembra essere più numeroso.