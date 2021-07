Mercoledì prossimo, alle ore 21, a Villa Bertelli di Forte dei Marmi è in programma l’ultimo degli eventi culturali ideati e presentati da Enrico Salvadori, penna storica della Versilia. La rassegna si chiuderà con un omaggio a Paolo Rossi, il “campione di tutti”, il quale per la prima volta dopo cinquant’anni non vivrà la sua estate nel luogo che più di ogni altro ha amato. A raccontare di Pablito, sul palco, sfileranno campioni e amici e ci sarà la moglie Federica con le sue due bimbe. Io ho declinato l’invito al dibattito.