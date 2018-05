La lettera aperta diai tifosi dellae a Firenze: "Non ci sono sempre scelte facili nella vita, anche quando sembra che lo siano ma in realtà ognuno di noi e’ diverso eluogo dove ho trovatoin una parola e’ un posto da ‘stabilita’. Poi però devo fare i conti anche con la realtà: la vita di un giocatore non e’ lunghissima e io purtroppo non sono pronto per dedicarmi alla Fiorentina per sempre: ho ancora la voglia e l’entusiasmo di mettermi alla prova.Sono statiVorrei dire anche grazie a tutte le persone che sono state sempre vicino a me, a tutti i miei ex allenatori con i loro staff,e grazie a tutti quelli con cui uscivo dal campo con la testa bassa dopo le sconfitte, ma sempre con la voglia di rialzarla.Vorrei dire grazie allo Staff medico che lavora nell'ombra , per tutto ciò che sta facendo...ai Magazzinieri che si preoccupano di noi come se fossimo tutti figli di loro...alla Società che ha creduto in me e mi ha permesso di giocare nel Campionato italiano,... non è facile in certi momenti essere lucidi e esprimere tutto ciò che si prova ma di una cosa sono certo gli anni trascorsi con tutti voi mi hanno fatto crescere come uomo.



Grazie per tutto l'affetto,



Milan Badelj