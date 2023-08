Comunicato da parte delldopo la lunga assenza dai campi di gioco a causa delle controversie legate alle violenze sulla fidanzata: "Voglio iniziare dicendo che capisco che le persone mi giudicheranno per quello che hanno visto e sentito sui social media, e so che le persone penseranno al peggio.Sono stato educato a sapere che la violenza o l'abuso in qualsiasi relazione è sbagliato, non ho fatto le cose di cui sono stato accusato e a febbraio sono stato assolto da ogni accusa.Tuttavia, accetto pienamente di aver commesso degli errori nella mia relazione e mi assumo la mia parte di responsabilità per le situazioni che hanno portato al post sui social media.Sto imparando a capire le mie responsabilità per dare il buon esempio come calciatore professionista, e sono concentrato sulla grande responsabilità di essere un padre, oltre che un buon partner.La decisione di oggi è stata parte di un processo di collaborazione tra il Manchester United, la mia famiglia e me. La decisione migliore per tutti noi è continuare la mia carriera calcistica lontano dall'Old Trafford, dove la mia presenza non sarà una distrazione per il club. Ringrazio il club per il loro sostegno da quando sono entrato a sette anni. Ci sarà sempre una parte di me che farà parte di loro.Sono enormemente grato alla mia famiglia e a tutti i miei cari per il loro sostegno, e ora tocca a me ripagare la fiducia che coloro che mi circondano mi hanno dimostrato. Intendo essere un calciatore migliore, ma soprattutto un buon padre, una persona migliore e usare i miei talenti in modo positivo dentro e fuori dal campo".