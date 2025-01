L’Europa adesso può essere un obiettivo della Roma. Ma il mercato?

Redazione Calciomercato

Ora sì. Con la vittoria per 2-0 con, lasi prende almeno un posto nei playoff e dà ancora unIl passaggio del turno regala ai giallorossi una tra, con lo spauracchio di un eventuale doppioagli ottavi a dare un po’ di piccante in più al cammino europeo giallorosso. Ma a quello che accadrà domani, c’è tempo per pensarci.Da una squadra che ha faticato nei primi quattro scellerati mesi di stagione,A tre giorni dalla fine delle trattative, sono stati più i “Thanks” che i “Welcome” a popolare i profili ufficiali dei giallorossi sui social network. Il vero grande dato che emerge dalla sessione invernale è che più che ad aggiustare, sia servita aè stato il primo ad arrivare e ugualmente ad essere ceduto. Le smanie dihanno fatto sì che si concretizzasse il suo passaggio ale l’ultimo in ordine di tempo a salutare Trigoria è stato

Sul fronte delle entrate, oltre allo scambio di figurine e documenti con l’Atalanta che ha portato in giallorossocome secondo portiere, l’unico sussulto fin qui fatto registrare daè l’acquisto dall’Ajax di. Alla Roma manca disperatamente unall’altezza. Uno che possa mettere in seria discussione la titolarità dell’ucraino, spesso mandato in campo più per assenza di interpreti all’altezza che non per lo stato di forma dimostrato dal centravanti ex Girona. E no. Non può bastare il goal goffo dicontro l’Eintracht per pensare di non dover intervenire nel reparto avanzato. Lo stesso uzbeko, almeno fino alla rete che suggella il risultato contro i tedeschi, era dato perdirezione. Le parole di Ranieri nel post gara lasciano però intendere che

Ma anche qui c’è da interrogarsi se sia una decisone ponderata o una rassegnazione di fronte all’immobilismo dimostrato fin qui da Ghisolfi., specialmente se come sembra, Ranieri fosse intenzionato a continuare a seguire la strada dellauomini. Con sole 72 ore a disposizione rimaste, il (non) direttore sportivo della Roma è chiamato a chiudere almeno due acquisti. Edi questa sessione invernale, dopo la sospensione del giudizio estiva, rischia di essere proprio, il cui futuro nella capitale appare molto più in bilico rispetto a quanto previsto.Nebbia fitta sul nome del prossimo allenatore, rebus sul futuro del direttore sportivo, tanti calciatori in bilico e in più la ricerca di un amministratore delegato diventata una saga a puntate ben poco emozionante. La sensazione è che a Trigoria non si abbia pienamente contezza che i giorni passano e il gap su quelle che dovrebbero essere le rivali non fa che allargarsi.