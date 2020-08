Charles Aranguiz, centrocampista del Bayer Leverkusen prossimo avversario in Europa League dell'Inter, ha parlato a Las Ultimas Noticias tornando soprattutto sull'ammonizione subita contro i Glasgow Rangers che gli impedirà di scendere in campo lunedì prossimo: “Non avevo idea di essere a rischio squalifica, nessuno mi ha detto nulla. Sono arrabbiato perché non potrò partecipare alla sfida di lunedì. Dopo la gara, mi hanno comunicato che ero fuori. Se mi avessero detto che ero ancora in diffida, sarei stato attento e non avrei commesso un fallo che mi sarebbe costato il quarto di finale. Sanchez? Più di sfidare lui, a me importava giocare l’Europa League".