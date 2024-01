Leverkusen infinito: altra vittoria nel recupero e +7 sul Bayern

Il Bayer Leverkusen consolida il primo posto in classifica nella Bundesliga tedesca. La squadra allenata dal tecnico spagnolo Xabi Alonso vince 3-2 sul campo del Lipsia grazie a un gol di Hincapie al 91°. In precedenza erano andati in rete Xavi Simons e Openda da una parte, Tella e Tah dall'altra. Si tratta del secondo successo di fila ottenuto nei minuti di recupero dopo quello di settimana scorsa per 1-0 in casa dell'Augsburg con gol al 94° di Palacios, sempre su assist di Grimaldo.



CHE DUELLO - Il Bayern Monaco insegue con 7 punti in meno, ma domenica pomeriggio gioca col Werder Brema e mercoledì sempre in casa recupera la partita che era stata rinviata per maltempo contro l'Union Berlino. Quindi i campioni di Germania possono risalire a -1 dai campioni d'inverno.