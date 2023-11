Bayern Monaco chiama, Bayer Leverkusen risponde. All'indomani della vittoria di misura dei campioni di Germania a Colonia firmato dal solito Harry Kane (sempre più capocannoniere della Bundesliga con 18 gol), la squadra di Xabi Alonso ha vinto 3-0 sul campo del Werder Brema riprendendosi il primo posto in classifica nel campionato tedesco con 34 punti raccolti in 12 giornate, due in più del Bayern. In vista della prossima stagione, l'allenatore spagnolo è candidato a prendere il posto di Ancelotti sulla panchina del Real Madrid.