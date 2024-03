Leverkusen-Qarabag, le formazioni ufficiali: Borja Iglesias, Wirtz e Adli dal 1'. Ok Benzia

Bayer Leverkusen e Qarabag si affrontano alle 21 alla BayArena di Leverkusen nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League.



Si riparte dal pareggio della gara d'andata in Azerbaigian, con i tedeschi capaci di rimontare dal 2-0 al 2-2.



Xabi Alonso non può permettersi il lusso del turnover e manda in campo i migliori, Borja Iglesias guida l'attacco supportato da Hofmann, Adli e Wirtz.



Gurban Gurbanov invece non rinuncia a Benzia alle spalle di Juninho.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Kossounou, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Andrich, Xhaka, Adli; Hofmann, Wirtz; Borja Iglesias.



QARABAG (4-2-3-1): Lunev; Vesovic, Mustafazade, B. Huseynov, Jafarguilyev; Julio Romao, Jankovic; Leandro Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho.