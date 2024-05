Leverkusen, Schick: 'Bellissimo tornare a Roma, De Rossi leader vero. La mia crescita? Ora gioco di più'

Vigilia di UEFA Europa League,si sfidano all'Olimpico nella semifinale d'andata e perè la classica partita dell'ex.L'attaccante ceco, in giallorosso dal 2017 al 2019, ha parlato in conferenza stampa: "È una cosa bellissima essere qui di nuovo a Roma, lo scorso anno ero infortunato. Sarà bellissimo rivedere gli ex compagni e De Rossi, che come sapete è stato un giocatore eccezionale, leader vero della squadra. Penso che come allenatore ha tutte le carte in regola per diventare un mister eccezionale in futuro e già sta dimostrando il suo valore, ha migliorato la squadra, sta facendo un lavoro eccezionale".

- "L'anno scorso non ho giocato, tutti i miei compagni, tutti noi ci ricordiamo benissimo quanto abbiamo sofferto, il boccone amaro che abbiamo ingoiato lo scorso anno. Tutti noi vogliamo emozioni diverse, specie per come abbiamo giocato il ritorno avremmo meritato di più. Questa può essere la nostra rivincita".- "Come è avvenuto? Difficile dire una cosa sola, credo di essere migliorato generalmente in tutto, soprattutto ho giocato di più rispetto a Roma. Anche il tipo di gioco è qualcosa che mi piace. Ho segnato anche un po' di gol e questo aiuta sempre, dà la fiducia. Ora sono molto felice in Germania, devo dire che il campionato tedesco è diverso dalla Serie A, c'è più velocità, più pressing. In Italia si gioca un po' diversamente".