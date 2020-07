La Roma farà un sacrificio per tenere Zaniolo e Pellegrini, a un passo dal rinnovo del contratto. Si lavora su altre uscite: Granada e Sassuolo riscatteranno Gonalons (4 milioni) e Defrel (9 milioni), in partenza ci sono anche Cetin, Juan Jesus, Fazio, Pastore, Perotti, Kalinic, uno tra Under (il Napoli può offrire 25, Fienga ne chiede almeno 10 in più) e Kluivert oltre ai rientranti Florenzi, Karsdorp, Coric e Schick, cercato dal Bayer Leverkusen. Il tesoretto che la Roma spera di ricavare da queste cessioni, incluso il risparmio sugli ingaggi, oscilla tra gli 80 e i 100 milioni secondo il Corriere dello Sport.