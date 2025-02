GETTY

L'Everton acciuffa il Liverpool in extremis: non basta Salah nell'ultimo derby di sempre al Goodison Park

un' ora fa



Un sussulto nel finale regala un pareggio all’Everton nel recupero del derby con il Liverpool. Nell’ultima stracittadina giocata al Goodison Park, prima del trasferimento della squadra di Moyes nel nuovo avveniristico stadio, è 2-2. Tarkowski in extremis pareggia la rete di Salah dopo che in precedenza erano entrati nel tabellino Beto e Mac Allister.



COME CAMBIA LA CLASSIFICA - Un punto per ambo le squadre che muovono la classifica. La parte blu della città s’inerpica fino al quindicesimo posto, quella rossa tiene la vetta ma non incrementa il vantaggio: ora sono 7 i punti di vantaggio sull’Arsenal per la squadra di Slot che butta alle ortiche un’occasione ghiotta per fare il vuoto, considerando anche che la rete, controllata a lungo al Var, è arrivata intorno al minuto 97. Con orgoglio, tanta voglia e qualche istante di nervosismo - come testimoniano i due espulsi nel recupero Doucoure e Jones - l’Everton saluta al meglio il proprio stadio che lascerà a fine stagione e nel quale non verrà mai più giocato uno dei derby più sentiti della Premier League.