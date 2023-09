La zona Cesarini ha un nuovo padrone:in Liga, ancora una volta pesantissimo per il: è quello dell'esordio in Champions League per la squadra di Ancelotti, che porta a casa i tre punti con l'al termine di una partita sofferta e sfortunata, con due pali colpiti. Serviva la zampata da rapace d'area, la giocata 'sporca' per sbloccare l'incontro ed, non da un bomber di razza ma da Jude, che in bomber si è trasformato in questo avvio di stagione. Ma dietro la rete che ha fatto letteralmente esplodere il Santiago Bernabeu c'è molto di più: c'è, come evidenziato da Ancelotti e da tanti ex merengue, di quella. Ci sono i numeri che già proiettano l'inglese nella storia del Real.- Snoccioliamone qualcuno. A 20 anni e 83 giorni,. Piccoli record, che si abbinano a un altro dettaglio: Judenel 21° secolo, prima di lui ci erano riusciti solo(2009),(2013) e(2016). Gente che con la camiseta blanca ha scritto la storia, è il cammino che Bellingham vuole percorrere e ha già di fatto intrapreso, come raccontano le statistiche.con il Real, dato di per sé già impressionante che assume ancor più valore se si considera chein questo avvio di stagione (, di Valverde, Vinicius, Rodrygo e due di Joselu le altre reti). C'è però un altro dettaglio che fa capire ancora meglio quanto pesi Bellingham per il Real Madrid.: due gol e un assist con l'Almeria (3-1), reti decisive con Celta Vigo (1-0), Getafe (2-1) e ultima con l'Union Berlino (1-0); non è stato decisivo solo contro Athletic Bilbao (ha segnato il 2-0, mentre ci ha pensato Rodrygo a sbloccare il match) e Real Sociedad (è rimasto a secco).- Bellingham aveva già mostrato la stagione passata di avere un feeling speciale con la rete (14 reti complessive nell'ultima annata con il Borussia Dortmund), ma quest'anno l'evoluzione offensiva è stata decisamente accentuata. Merito di Carlo Ancelotti, bravo a comprendere come la fisicità e il senso del gol di Jude si abbinassero bene con i movimenti di Rodrygo e di un centravanti di peso come, capaci di attirare i difensori e aprire spazi. Merito anche della situazione creatasi al Real Madrid dopo l'addio die della scelta della società di non dover ingaggiare un attaccante qualunque per assegnare la numero 9. Nessuno che non fosseinsomma, rimasto anche quest'estate solo una promessa nonostante la decisione di non rinnovare il contratto con il Paris Saint-Germain in scadenza a giugno 2024., lasciando di fatto la squadra senza il centravanti titolare. In questo vuoto si è inserito Joselu, sbloccatosi nelle ultime due giornate di Liga, e soprattutto Bellingham, che con le sue reti sta permettendo al Real di mascherare agevolmente l'assenza di un vero e proprio bomber. Un 9 arriverà, lo esigono la piazza e il nuovo progetto che partirà con l'addio di Ancelotti, ma ora può aspettare e il Real può godersi la sua scommessa da: Jude non ha alcuna intenzione di fermarsi.@Albri_Fede90