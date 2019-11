A pochi giorni dall'assegnazione del Pallone d’Oro, quando i nomi sulla bocca di tutti sono i vari Messi, Cristiano Ronaldo, Van Dijk, Salah e Manè, il vero protagonista di questo momento è Robert Lewandowski. Ieri sera contro la Stella Rossa, il numero 9 del Bayern Monaco ha segnato 4 gol in appena 14 minuti e 31 secondi, poker più veloce in assoluto nella storia della Champions League. Un’impresa che esalta ancora di più il momento straordinario del bomber polacco, che vanta numeri da fare invidia a tutti gli attaccanti d’Europa.



RECORD SU RECORD – Le pagine della storia del calcio possono essere scritte solo dai più grandi, e Lewandowski è sicuramente uno di loro. Per esempio, il suo poker gli ha permesso di uguagliare il record di Messi, fino a ieri l'unico ad avere segnato almeno 4 gol in due partite differenti. Oltre al poker di ieri sera, l’altro risale al 2013 con il Borussia Dortmund, quando annichilì il Real Madrid in semifinale di Champions. Un attaccante da poker face, tanto immenso da diventare il primo a riuscire nell’impresa con due squadre diverse e a piazzarsi contemporaneamente in cima alla classifica marcatori della competizione sia del Bayern Monaco, sia del Dortmund. Un record dopo l’altro. Quando si parla di primati conquistati dal polacco, non si può dimenticare infine la cinquina in 9 minuti di quattro anni fa, con un Guardiola scioccato nel vederlo siglare l’ultimo gol in rovesciata.



CHE NUMERI! – I numeri di Lewandowski, in questo parziale di stagione, sono da pelle d’oca. 27 gol in 20 apparizioni con la maglia del Bayern Monaco e 4 su 6 con la Polonia. È bene sviscerare questi dati, che rendono gloria alle qualità realizzative del polacco. 16 reti in 12 partite di Bundesliga: sempre a segno nelle prime 11, Lewandowski ha mancato l’appuntamento con il gol solo nell'ultima contro il Fortuna Düsseldorf, siglando comunque un assist. In Champions non è mai andato in bianco, segnando 10 gol in 5 gare. Infine, non poteva mancare la firma anche nel primo turno di Coppa di Germania. Sommando club e nazionale, fa 31 gol in 26 partite.



LA SCENA È TUA - A suon di doppiette, triplette e poker, Lewandowski sta infrangendo i limiti del gol, collezionando record che lo catapultano di diritto nell’Olimpo dei bomber. Primati che, però, sembrano non rendergli giustizia. Secondo l’indiscrezione lanciata da Mundo Deportivo, Messi sarà il prossimo Pallone d’Oro. Ma se si considerano i numeri, perché Lewandowski non viene preso in considerazione?