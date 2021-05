ha dichiarato in un'intervista a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con la Gazzetta dello Sport: "Ognuno dei miei gol ha significato parecchio per me e mi ha reso orgoglioso perché è quello che amo fare. Provo gioia per la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro.nel 2015 con una girata al volo su un cross da destra. Dopo quella partita non lessi nulla perché non volevo sentirmi troppo fiero di me o glorificato dagli altri, preferivo concentrarmi sui gol che avrei voluto fare nella gara successiva. La prima volta in cui ci ho riflettuto seriamente è stato a Natale, a tavola con la mia famiglia.Per un attaccante è importantissimo allenarsi ogni giorno, devi studiare i movimenti per essere al posto giusto al momento giusto. E' importante allenare la mente per prendere decisioni con mezzo secondo o poco più a disposizione.Non è una cosa a cui bado, io faccio il mio meglio. Il mio mestiere è fare gol e cerco di farne tanti per aiutare la mia squadra a vincere.che significano molto. Se qualcuno pensa che un polacco non possa vincere il Pallone d'Oro è un suo problema, non mio. Non è detta l'ultima parola eCredo di potermi sedere e parlare di calcio con loro perché è la nostra passione e io l'anno scorso ho vinto tutto".E' all'inizio del suo viaggio e non importa come giochi quando inizi, ma quando hai smesso di essere il più giovane del gruppo. Ha 20 anni e tanto talento,Parliamo dopo la partita quando giochiamo contro, ma non a lungo. Mi ha chiesto come io sia riuscito a segnare così tanto, gli ho risposto che cerco di fare del mio meglio. So che ha lo stesso obiettivo, ma è molto giovane e deve essere pronto a tenere il passo. Nel calcio non conta solo quello che succede in campo, ma anche quello che ci gira intorno. Forse tra qualche anno sarà al massimo livello:, ma allo stesso tempo ti sprona a fare sempre meglio., sempre disponibile al dialogo e ad aiutarti a costruire la tua autostima, capisce cosa può portare il calciatore a fare la differenza".Mi sembra uno capace di tirar fuori le migliori qualità dalla squadra perché quelle che ha allenato hanno sempre giocato al di sopra delle loro possibilità, quindi deve essere molto bravo anche come tattico".Non so cosa riuscirei a fare giocando nel vostro campionato, dipenderebbe anche dalla squadra. Forse non sarebbe facile segnarne tanti perché è una lega molto tattica con molta attenzione alla difesa, in realtà non ci ho mai pensato davvero"., è qualcosa per cui ho lavorato per anni e ho avuto la conferma che il duro lavoro paga".Noi della Polonia giocheremo contro Spagna, Svezia e Slovacchia: ci aspettiamo di superare il girone".