In attesa che si torni a giocare negli altri maggiori campionati, la Bundesliga è stata la prima lega a riprendere la stagione in corso dopo il periodo di stop a causa dello shock coronavirus. I due verdetti che sono emersi dopo la ripresa sono che il Bayern Monaco vincerà l’ottavo Meisterschale consecutivo (trentesimo della sua storia) e che Robert Lewandowski a quasi 32 anni compiuti, non è mai stato così in forma come in quest’annata.Nonostante i tanti titoli vinti da protagonista col suo Bayern Monaco negli ultimi anni, mancano all’appello dell’attaccante polacco forse i due riconoscimenti più significativi per consacrarlo come il centravanti più forte e decisivo degli ultimi anni, ovvero la Scarpa d’oro e la Champions League. Quest’anno sarebbe l’occasione più ghiotta per ottenerli entrambi, anche in ottica Pallone d’Oro per insediare il duopolio Messi-Ronaldo (Modric unica eccezione), che da 13 anni ormai fanno incetta dei più prestigiosi riconoscimenti individuali.Ricordiamo che il regolamento prevede 2 punti di coefficiente per ogni rete segnata nei 5 maggiori campionati, 1,5 dal campionato sesto classificato fino alla ventiduesima posizione e 1 per tutti gli altri.. Numeri da record a cui potrebbe aggiungersene un altro perché segnando la 31esima rete eguaglierebbe Aubameyang come miglior marcatore straniero in una stagione in Bundesliga. Gerd Müller è ancora lontano con 40 reti in una singola stagione per un totale di 365 in 427 incontri (primatista assoluto), però il classe 1988 può già vantare di essere il marcatore straniero del campionato tedesco più prolifico di sempre con 232 gol all’attivo in 318 presenze e di aver ormai vinto per la quinta volta la classifica marcatori della Bundesliga.Risolta con tutta probabilità la pratica Meisterschale, la squadra allenata da Hans-Dieter Flick può già concentrarsi in ottica Champions League sfruttando il momento di grazia che il suo numero 9 sta avendo in questa annata. Sono già passati 7 anni dal triplete targato Heynckes, troppi per le ambizioni dei bavaresi che avendo iniziato la ripresa prima dei maggiori campionati, potrebbero approfittarne di una condizione migliore durante le fasi finali del torneo. Con un Real Madrid in fase di ricostruzione e il Liverpool campione in carica fuori dai giochi, il campo delle favorite (tenendo conto dello stop in Ligue 1), potrebbe restringersi di molto.