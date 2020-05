E sono 27. Robert Lewandowski raggiunge Ciro Immobile in vetta alla speciale classifica della Scarpa d’Oro. I due attaccanti - 31 anni il polacco e 30 l’italiano - sono appaiati in testa, con 27 gol realizzati fin qui in stagione nei rispettivi campionati (senza contare quelli nelle coppe). Nessuno ha fatto meglio di loro sin qui, ma in Bundesliga il Bayern ha già disputato 27 partite mentre la Lazio è ancora ferma a 26. Un match di differenza, stesso numero di reti, grazie alla rete realizzata ieri da Lewandowski nel match vinto 5-2 dal Bayern Monaco contro l’Eintacht Francoforte.









TRE TRAGUARDI - Mentre il polacco ha ripreso da due settimane le gare ufficiali col suo Bayern, capolista in Bundesliga a +4 sul Dortmund, Immobile si allena a Formello, in attesa del via libera del Governo per la ripresa della Serie A atteso per il 28 maggio. Corsa, pesi, pallone e ora anche partitelle, il capocannoniere del campionato non vede l’ora di tornare a esultare all’Olimpico. E soprattutto di replicare a Lewandowski. Il premio prestigioso è solo uno dei motivi per i quali lo stop definitivo sarebbe una beffa intollerabile, dopo una stagione così. Ma non è il solo record che vuole raggiungere Immobile. Nel mirino c’è anche record di gol in Serie A di Gonzalo Higuain (36 reti, raggiunto con la maglia del Napoli), ma soprattutto un traguardo di squadra: la vittoria dello scudetto con la sua Lazio. La Juve dista un punto, a 12 giornate dal termine del campionato.