L'attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha parlato a The Athletic soffermandosi anche sull'arrivo in Catalogna di Ilkay Gundogan, ex compagno ai tempi del Borussia Dortmund:



"Quando l'ho visto gli ho detto la verità. Gli ho chiesto se avesse dei dubbi, abbiamo parlato degli altri giocatori, del club, della vita qui. Gli ho parlato del mio stato d'animo, di cosa significa giocare per questo club. Il Barcellona è ancora un posto per grandi giocatori".