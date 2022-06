Secondo Sky Sport Uk, il Barcellona ha avanzato dopo settimane la prima offerta ufficiale per Robert Lewandowski, attaccante in scadenza nel 2023 con il Bayern Monaco.



LA CIFRA - 40 milioni di euro la prima proposta dei catalani, recentemente in difficoltà economica, ma le parole di oggi da parte del presidente della Liga Tebas hanno aperto la strada a nuovi investimenti. Intanto, in Baviera è arrivato Sadio Mané, non esattamente un centravanti ma pur sempre un pezzo da novanta per l'attacco.