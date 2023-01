L'ha strappato un punto al Camp Nou contro il, ma non si arrende e porta avanti la battaglia fuori dal campo. Con un comunicato ufficiale infatti,. Al centro della questione la presenza dal 1' di, a seguito della sospensione della squalifica di tre giornate inflitta al bomber polacco a metà novembre a seguito dei fatti di Osasuna-Barcellona, sospensione arrivata 24 ore prima del derby del Camp Nou Secondo la tesi dell'Espanyol, tuttavia, il Barça non avrebbe comunque potuto impiegare Lewa nella stracittadina al di là della sospensione della squalifica:, permettendogli di scendere in campo invece viene messa "a rischio l'essenza della competizione". Palla quindi alla RFEF, il cui Comitato per la Competizione tuttavia aveva già dato l'ok per la presenza di Lewandowski nel match.- L'Espanyol ha presentato una lettera di reclamo alla Real Federación Española de Futbol (RFEF) per contestare la partita contro il Barcellona, ​​corrispondente al 15° turno della Liga, per formazione irregolare.Prima dell'inizio della partita, la Società ha notificato in buona fede sia all'arbitro di gara, sig. Mateu Lahoz, sia alla stessa RFEF, sulla presenza nell'undici rivale del calciatore Robert Lewandowski, che avrebbe dovuto scontare una squalifica dopo la sua espulsione per doppio giallo nella giornata precedente del campionato nazionale. L'Espanyol, come annunciato alla vigilia della partita, utilizzerà tutte le risorse a sua disposizione per difendere i propri interessi e quelli dei nostri tifosi, consapevole che questa flagrante ingiustizia mette a rischio l'essenza della nostra competizione e che questa ingiustizia si basa su una risoluzione frettolosa e con evidenti carenze giuridiche.